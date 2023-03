La Commission européenne reste déterminée à soutenir le peuple tunisien dans l’actuel contexte économique extrêmement difficile a déclaré lundi le Commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, au terme de sa visite en Tunisie.

“Nous voulons continuer à accompagner la Tunisie pour créer une véritable croissance économique, de nouveaux emplois et de meilleures perspectives pour les Tunisiens, en particulier les femmes et les jeunes”, a souligné Gentiloni, assurant que “la Commission est prête à envisager une aide macrofinancière supplémentaire si les conditions nécessaires sont réunies. La première condition est l’adoption par le FMI d’un nouveau programme de décaissement. Il est primordial que ceci puisse avoir lieu dans les meilleurs délais”.

Pour le responsable européen, “il existe de nombreux intérêts communs entre l’UE et la Tunisie, par exemple la gestion des flux migratoires vers l’Europe. Dans ce contexte, je me félicite des contacts qui ont été renoués entre la Commission et les autorités tunisiennes. Nous souhaitons continuer dans cette dynamique de coopération : la Tunisie ne sera pas laissée seule”.

“Cette visite a été l’occasion pour confirmer l’importance du partenariat stratégique entre l’Union Européenne et la Tunisie, pays avec lequel nous partageons des liens historiques et culturels profonds ainsi que des intérêts communs sur le plan géopolitique. C’est donc aussi l’avenir que nous devons construire ensemble”, a-t-il encore affirmé.

Il a relevé que sa visite a été aussi l’occasion de réaffirmer l’attachement aux valeurs de la démocratie, de l’inclusion et de l’état de droit.