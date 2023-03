La Tunisie célèbre, lundi 27 mars 2023, la Journée mondiale du théâtre qui rend hommage à l’oeuvre des professionnels du théâtre dans le monde entier.

Les auteurs dramatiques, metteurs en scène, acteurs, scénographes, chorégraphes, musiciens et techniciens seront à l’honneur. Deux manifestations théâtrales nocturnes sont prévues, notamment dans la capitale, au 4ème Art et à la Cité de la culture.

En effet, le Théâtre national tunisien (TNT) organise “Tunis Théâtres du monde” qui s’inscrit également dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de sa création. Le 4ème Art accueillera, à partir de 21h30, les différentes soirées de cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 4 avril 2023.

Au programme de la soirée inaugurale, la pièce “Caligula 2” de Fadhel Jaziri. La première version de “Caligula” est une adaptation de la célèbre oeuvre éponyme du dramaturge français Albert Camus, publié pour la première fois en 1944.

Une performance musicale de Samia Hammi et la remise des diplômes de la septième promotion de l’Ecole de l’acteur sont également au menu de la soirée. Une lecture du message de la Journée sera faite par le directeur général du TNT, Moez M’rabet.

La Cité de la culture organise une manifestation qui s’intitule “La nuit du théâtre à la Cité”. Le Théâtre de l’Opéra a annoncé que l’accès sera gratuit à toute cette programmation nocturne qui, rappelons le, coïncide avec le mois de Ramadan.

Théâtre, cinéma et musique sont au programme qui débutera à 22h00 pour se poursuivra jusqu’à 1h45.

“Electro Zemni Dj set Hybride” du groupe Jadhb se produira sur la place des théâtres et le duo “Nour et Salim Arjoun” au théâtre de l’Opéra.

Deux pièces se produiront au théâtre des jeunes créateurs, “Cauchemar d’Einstein” d’Anouar Chaafi et ” Chay .. yetsallah ” de Mohamed Kouas, œuvre lauréate du Festival du théâtre des maisons de culture et de jeunesse.

Au Théâtre des régions, Wafa Taboubi présentera sa pièce ” La Dernière “, lauréate des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) de 2021.

La salle Tahar Cheriaa accueillera la projection de deux d’adaptations cinématographiques d’œuvres théâtrales : ” Arab ” (1988) de Fadhel Jaibi et Fadhel Jaziri et ” La Noce ” (1978) de Fadhel Jaibi et Jalila Baccar. La Noce est une adaptation de la pièce éponyme créée en 1976 et qui est inspirée de l’œuvre de Bertolt Brecht ” Noce chez les petits bourgeois “. ” Arab” est une adaptation de la pièce éponyme, après sa première représentation en 1987.

Message de l’Institut international du théâtre

Le 27 mars de chaque année, les artistes de la scène dans le monde entier célèbrent la Journée mondiale du théâtre dans le cadre d’événements qui mettent le théâtre au cœur de leurs actions pour la paix et en faveur d’un monde plus stable.

La Journée mondiale du théâtre date de 1962. Elle est célébrée, le 27 mars de chaque année, par les Centres Nationaux de l’Institut international du théâtre (ITI), qui existent dans une centaine de pays du monde.

Créé en 1948, à l’initiative de l’UNESCO et de personnalités renommées dans le domaine du théâtre, l’ITI est la plus importante organisation internationale non gouvernementale dans le domaine des arts de la scène ayant des relations formelles, de consultation et d’association, auprès de l’UNESCO.

Cette année, l’IIT met à l’honneur l’Egyptienne Samiha Ayoub qui a été choisie pour rédiger le Message de la Journée mondiale du théâtre 2023. Cette artiste est diplômée de l’Institut supérieur d’art dramatique en 1953, où elle a suivi l’enseignement de l’auteur dramatique Zaki Tulaimat.

“Le théâtre, dans son essence originelle, est un acte purement humain basé sur la véritable essence de l’humanité, qui est la vie”, écrit l’artiste dont la carrière artistique est dominée par des œuvres théâtrales. Cette Cairote a joué dans environ 170 pièces et a apporté de nombreuses contributions au cinéma et à la télévision.

” Ne venez jamais au théâtre avec de la boue aux pieds. Laissez votre poussière et votre saleté à l’extérieur. Laissez à la porte vos petits soucis, vos querelles, vos petites difficultés avec vos vêtements extérieurs – toutes ces choses qui gâchent votre vie et détournent votre attention de votre art “, lit-on encore dans ce message qui mentionne une citation d’un pionnier du théâtre, le Russe Konstantin Stanislavski (1863-1938). Ce célèbre comédien, metteur en scène et professeur d’art dramatique est le cofondateur, en 1898, du Théâtre d’art à Moscou.

L’artiste évoque les “souffrances des artistes de théâtre et autres … dont les pressions écrasantes et les sentiments contradictoires que suscite l’état du monde d’aujourd’hui.” A l’occasion de cette jouréne, elle rappelle la mission des auteurs dramatiques qui sont dit-elle “les porteurs du flambeau des lumières, depuis la première apparition du premier acteur sur la première scène”.

S’adressant aux professionnels du théâtre, Samiha Ayoub les invite à “mettre à main dans la main et épaule contre épaule… et à laisser sortir nos mots pour éveiller la conscience du monde entier, pour chercher en nous l’essence perdue de l’humanité”. Et de conclure: “c’est à nous, et à personne d’autre, d’avoir la capacité de propager la vie. Faisons-la rayonner ensemble, au nom d’un seul monde et d’une seule humanité.”