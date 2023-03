‘Best Tourism Villages by UNWTO’ est une initiative qui a vu le jour en 2021 et qui s’inscrit dans le cadre de l’action de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) visant à faire du tourisme un moteur du développement et du bien-être en milieu rural.

Depuis cette date, 70 villages de près de 40 pays ont reçu la distinction de ‘Best Tourism Villages’ ; alors que 40 autres villages ont été sélectionnés pour participer au programme de mise à niveau qui leur permet de bénéficier d’un mentorat de la part d’experts et de possibilités de réseautage, indique l’organisation onusienne.

Une initiative, trois composantes

Les Etats membres de l’OMT sont invités à présenter, par l’entremise de leurs administrations nationales du tourisme (ANT) – c’est l’ONTT pour la Tunisie -, jusqu’à huit villages.

La période de dépôt des candidatures sera close le 23 juin 2023, et les gagnants annoncés vers la fin de l’année.

Comme lors des éditions précédentes, l’initiative comporte trois volets :

La reconnaissance ‘Best Tourism Village by UNWTO’ : elle est décernée à des destinations de tourisme rural qui se distinguent par leurs attraits culturels et naturels, leur attachement à préserver et à promouvoir les valeurs, produits et modes de vie ruraux et communautaires…

Le programme de mise à niveau ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ : il profite à un certain nombre de villages parmi ceux ne remplissant pas entièrement les critères pour obtenir la reconnaissance. Ces villages reçoivent un soutien de l’OMT et des partenaires en vue de remédier aux insuffisances décelées lors du processus d’évaluation.

Le réseau ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ : c’est un espace pour l’échange de données d’expérience, de bonnes pratiques et de pistes à explorer. Il réunit les représentants des villages reconnus ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ ainsi que les villages participant au programme de mise à niveau…

Reconnaissance et mentorat pour les villages

Pour l’annonce du lancement, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le tourisme peut vraiment changer la donne pour les populations rurales en créant des emplois, en soutenant les entreprises et en valorisant et en protégeant les traditions. La distinction ‘Best Tourism Villages’ met à l’honneur les destinations rurales qui se sont engagées à faire du tourisme un secteur porteur d’opportunités et de bien-être ».

Outre un mentorat individuel, les villages du programme de mise à niveau vont aussi rejoindre le réseau ‘Best Tourism Villages’, lequel compte à présent plus de 100 membres des cinq régions du monde…