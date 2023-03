Liquid Intelligent Technologies annonce l’acquisition de Cysiv MEA, une entreprise égyptienne spécialisée dans les services de cloud et de cybersécurité pour les grandes entreprises du secteur financier. Avec cette acquisition, Liquid renforce sa présence en Afrique et s’engage à développer les activités égyptiennes en s’appuyant sur les talents technologiques locaux.

Liquid Intelligent Technologies (https://www.Liquid.Tech) annonce avoir acquis Cysiv MEA (anciennement appelée SecureMisr), une société technologique basée au Caire en Egypte, spécialisée dans les services cloud et de cybersécurité destinés à diverses grandes entreprises égyptiennes, actives notamment dans le secteur des services financiers.

Cette acquisition permet au groupe, basé à Londres et actif en Afrique, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Amérique latine, de commercialiser une gamme de produits cloud et de cybersécurité parmi les meilleurs en Égypte.

Liquid est un intégrateur réputé au service de diverses grandes entreprises technologiques dans le monde.

Cysiv MEA prendra désormais l’appellation de “Liquid C2” afin de s’aligner sur son identité mondiale de services cloud et de cybersécurité. Liquid prévoit de développer substantiellement les activités égyptiennes en s’appuyant sur la richesse des talents technologiques locaux qui font de l’Égypte un carrefour incontournable dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

“Depuis notre création en 2008 sous le nom de SecureMisr, notre mission consiste à fournir à nos clients des services et des solutions cloud et de cybersécurité de classe mondiale qui les protègent préventivement contre les attaques et les pertes d’actifs numériques dans un univers de menaces en constante évolution, avant qu’elles n’affectent leurs activités”, a déclaré Sherif Shaltout, vice-président Opérations, Cysiv MEA.

“Nous sommes ravis de rejoindre la famille Liquid et d’intégrer une marque leader du secteur telle que Liquid C2. Nous sommes désormais dans une position encore plus forte pour permettre à nos entreprises clientes en Égypte et dans la région MENA d’accélérer leur transformation numérique tout en acquérant des outils plus sophistiqués pour faire face aux menaces de plus en plus nombreuses grâce à notre portefeuille élargi de services cloud et de cybersécurité”, a-t-il ajouté.

“Liquid reconnaît le rôle crucial joué par Cysiv MEA dans le secteur du cloud et de la cybersécurité en Égypte et dans la région. Notre priorité absolue en tant que groupe est de les aider à apporter davantage d’outils de cybersécurité à nos clients, qui sont confrontés à un contexte mondial rendu de plus en plus hostile et menaçant par des cybercriminels et des pirates soutenus par des États-nations. Cette approche garantira la protection de leurs activités, tout en répondant aux exigences mondiales en termes de conformité. Nous nous appuierons sur un solide positionnement de marché, une direction expérimentée, des connaissances sectorielles approfondies, une équipe de classe mondiale et une philosophie centrée sur le client, tous synonymes de la marque Liquid C2”, a conclu David Behr, PDG de Liquid C2.