L’amiral Abderraouf Atallah a annoncé mardi 21 mars lors de l’ouverture du séminaire “La Tunisie et les transitions énergétique, écologique et numérique à l’horizon 2050 : vision et manœuvre stratégique” organisé par L’ITES et la KAS* que le Conseil de sécurité nationale a débattu de la création d’une agence pour la protection des sites sensibles. “Ce qui est arrivé au port de Beyrouth ne risque pas de se produire en Tunisie mais il nous paraît important de sécuriser les sites sensibles pour prévenir tout risque d’incident d’autant plus que la configuration de la zone pétrolière de Rades ressemble à celle de Beyrouth ».

L’amiral Atallah a rappelé ce que disait le général Robert McNamara qui a dirigé la Banque mondiale pendant 13 ans et qui estimait que l’on ne peut parler de sécurité sans développement !

Le concept de la sécurité ne se limite plus à la préservation des frontières nationales mais consiste à assurer la sécurité énergétique et alimentaire. Des sujets débattus dans le cadre du Conseil nationale de sécurité.

Espérons que la création de l’Agence nationale de protection des sites sensibles permettra de protéger tous les sites de production dont ceux du phosphate et du pétrole.

Nous y reviendrons

A.B.A

*ITES : Institut des Études Stratégiques KAS : la Konrad Adenauer Stiftung