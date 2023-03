La 55ème édition du congrès de l’Union des universités arabes, organisée par les Universités de Sousse et Monastir, les 18 et 19 mars 2023, a clôturé ses travaux avec la participation de 220 présidents d’universités des 22 pays arabes, outre des présidents d’organisations arabes et internationales œuvrant dans le secteur de l’éducation et de la recherche.

Lors de cette manifestation, la Tunisie a présenté plusieurs propositions de réseautage entre les universités arabes en vue d’échanger les expertises et effectuer des projets de recherche communs dans des secteurs tels que la transformation numérique, la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que dans le domaine de la science ouverte et de l’économie du savoir au service du développement.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, à la clôture du congrès.

De son côté, le SG de l’Union des universités arabes, Amr Ezzat Salama, a fait savoir que dans le cadre de la transformation numérique des établissements arabes de l’enseignement supérieur, le projet de classification des universités arabes et le projet de la mise en place d’une plateforme permettant aux enseignants et chercheurs arabes de partager leurs expériences et d’élaborer des projets scientifiques communs ont été parmi les principaux sujets abordés lors de cette 55ème édition.

En marge des travaux du congrès, des accords de partenariat ont été signés, dimanche, entre les universités de Sousse et Monastir avec plusieurs universités arabes dans le cadre de la coopération académique et scientifique.