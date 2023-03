Le projet d’installation des compteurs électriques intelligents “Smart Grid” sera généralisé en Tunisie entre 2025 et 2029. Dans une interview accordée à l’agence TAP, le directeur de la coopération et de la communication à la STEG, Mounir Ghabri, a annoncé l’installation de près de 5 millions de compteurs intelligents de basse tension et 1 million de compteurs de gaz de basse tension au cours de cette période. Il a rappelé que les opérations expérimentales ont commencé l’année dernière et se poursuivront jusqu’en 2025.

Cette approche, indique le responsable, vise à assurer le suivi de toutes les étapes d’application de tous les résultats techniques, à étudier la portée de l’efficacité des compteurs, à éviter les erreurs et les défaillances.

Selon Ghabri, la STEG doit mener des tests auprès de 10% de ses clients (4,5 millions de clients), soit près de 450 000 clients de basse tension et 150 000 consommateurs de gaz naturel de basse tension.

Parallèlement, la STEG prévoit d’installer environ 20 000 compteurs électriques intelligents à moyenne et haute tensions sur tout le territoire, en faveur des secteurs de l’industrie, des services et de l’agriculture, signalés comme des grands consommateurs d’électricité.

Le projet SMART Grid cible les clients de basse, moyenne et haute tension.

Une fois terminée, le projet permettra à la STEG de réduire une partie importante de ses dettes. En effet, cette nouvelle technologie permettra de couper le courant à distance une fois toutes les démarches visant à informer les clients achevées. Les créances non recouvrées ont atteint 2.937 millions de dinars à la fin de l’année dernière.

Le responsable a souligné que l’objectif du projet Smart Grid ne se résume pas seulement à éviter le non-paiement des factures et la coupure de l’électricité, mais il s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à adopter les nouveaux services numériques. La phase expérimentale du projet couvrira 5 quartiers : Sfax ville, une partie de la ville de Béjà, le Kram, Sousse et une partie de Sidi Bouzid.

Ghabri a également affirmé que la plateforme informatique du projet est actuellement en cours d’installation. Elle permettra de gérer près de 4,5 millions de clients de la société.

Les premières opérations expérimentales du système informatique de gestion de la clientèle et des données géographiques seront introduites à partir de janvier 2024. Le projet Smart Grid permettra à la STEG de passer à l’ère numérique et d’éliminer progressivement les facteurs intermédiaires.

Les contrats de réalisation de la première phase du projet ont été signés le 28 juin 2022 à Tunis en présence du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, du PDG de la STEG, Hichem Annan, et de représentants de l’Agence française de développement (AFD) et des sociétés SIEMENS, “E.Fluid” et “SAGEMCOM ENERGIE & TELECOM”.

En vertu de la convention de financement et de garantie, l’AFD accordera 120 millions d’euros, soit environ 400 millions de dinars, pour financer la première tranche du projet.