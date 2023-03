La ville du Kef s’apprête à acceuillir la huitième édition du Festival international Siccaveneria de jazz et de world music “Sicca Jazz”, qui se déroule du 14 au 19 mars 2023.

Le directeur du festival, Ramzi Jbabli, a déclaré que le spectacle d’ouverture se jouera “à guichet fermé. Tous les billets du spectacle ont été vendus depuis quelques jours”.

Le nouveau projet Majazz du jazzman Malek Lakhoua ouvre le festival et ce au Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef.

Cette nouvelle édition sera exceptionnelle. La ville du Kef vivra au rythme de cette manifestation musicale printanière phare de la région du nord-ouest et qui est devenue une tradition dans le genre jazz.

La tenue du festival a eu impact positif sur l’affluence des visiteurs, certaines unités hôtelières affichant 100% de taux de réservation.

Sicca Jazz accueille cette année des artistes et troupes musicales de six pays, à savoir l’Algérie, le Danemark, la Finlande, la France, le Royaume-Uni et la Tunisie.

Quatorze spectacles sont au programme dans divers espaces du gouvernorat du Kef. Le Centre des arts dramatiques et scéniques de la ville du Kef accueillera la majeure partie du programme avec 9 des 14 spectacles au menu.

Le festival mettra en vedette certains artistes de la scène musicale nationale ainsi que de belles découvertes.

Le spectacle inaugural Majazz est un projet réunissant des sonorités orientales du oud tunisien et autres instruments jazz. Il s’appuie sur des arrangements de standards de jazz et également des airs de musique arabe, mis en œuvre par un sextet.

Malek Lakhoua à la batterie sera entouré par l’Italien Nicholas Thomas au vibraphone), le Français Quentin Ghomari à la trompette, le Suisse Andreas Wealti à la contrebasse) et les Tunisiens Aziz Essaied et Mouna Chtourou au luth (oud).

Le spectacle de clôture sera aux couleurs jazz classique-fusion de la Tunisie et de la Grande Bretagne avec l’Orchestre Symphonique de Carthage sous la houlette de Hafedh Makni et Bill Laurance.

Une nouvelle section qui s’intitule “Sicca Jazz Experience” est également au programme parallèle du festival.