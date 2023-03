Les salles de cinéma “Amilcar” à El Manar 1 et “Cinejamil” à El Menzah 6 ont annoncé, à quelques jours d’intervalle, leur fermeture, appelant le ministère des Affaires culturelles à intervenir, informent deux communiqués publiés récemment sur leurs pages Facebook.

“Après une magnifique aventure qui a commencé en octobre 2015, notre collaboration avec la salle Amilcar se termine. Nous fermerons à partir du dimanche 12 mars et rendrons la salle à ses propriétaires”, avait annoncé, le 5 mars, la direction d’Amilcar.

Les signataires – Mohamed Frini, Ines Ellouze, Kaïs Zaied et Amal Saadalla – rappellent un projet qui bénéficiait du soutien de Network of Arab Art Screens, AFAC, Tfanen et le Goethe-Institut.

Ils ont également lancé un appel aux autorités compétentes et particulièrement le ministère de la Culture à se pencher sérieusement sur la situation des salles de cinéma.

“Ce secteur continue d’exister grâce au courage des exploitants et à leur passion, mais l’Etat doit prendre ses responsabilités pour préserver et faire avancer ce secteur, pilier majeur de la vie culturelle en Tunisie”, lit-on de même source.

Pour sa part, la direction de Cinejamil a annoncé, le 11 mars, que la salle “ferme définitivement ses portes”, faisant savoir que cette décision a été prise suite, entre autres, aux difficultés financières depuis la crise du Covid-19.

L’annonce de fermeture de ces deux salles, qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux, relance le débat sur la situation de la plupart des salles de cinéma qui peinent à se remettre depuis la crise sanitaire, et dans un contexte marqué par le recours aux plateformes de streaming.