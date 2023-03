La sélection tunisienne de judo a remporté 4 médailles dont 3 or et 1 argent, à l’issue de la troisième journée de l’Open international de Tunis réservée aux épreuves seniors, disputée samedi.

Les médailles d’or ont été l’oeuvre de Oumaima Bdioui (-48 kg), Fraj Dhouibi (-60 kg) et Aziz Harbi (-66 kg), tandis que la médaille d’argent est revenue à Mariem Jmour (-57 kg).

Les épreuves seniors se poursuivent, dimanche, en clôture de ce traditionnel rendez-vous de Tunis organisé du 9 au 12 mars avec la participation de 179 judokas représentant 42 pays.

Rappelons que la Tunisie avait décroché 8 médailles chez les cadets (1 or, 3 argent et 4 bronze) et 15 chez les cadettes (5 or, 2 argent et 8 bronze) et 5 médailles chez les juniors garçons (2 or et 3 bronze) et 10 chez les juniors filles (4 or, 2 argent et 4 bronze).

Il est à signaler que les médaillés d’or des catégories seniors gagneront 100 points dans le classement mondial tandis que les médaillés d’argent se verront attribuer 70 points et les médaillés de bronze 50 points.