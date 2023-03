L’assemblée générale constitutive de la société “Jerjir”, première société communautaire dans le gouvernorat de Kasserine, s’est tenue, dimanche 12 mars 2023, dans la ville de Sbeïtla.

Il s’agit d’une société d’agriculture intégrée regroupant des activités liées aux grandes cultures, aux cultures fourragères, à l’arboriculture et à l’élevage ainsi qu’une usine pour aliments de bétail et un gite rural, d’un coût global avoisinant 1 million de dinars et d’une capacité d’emploi de 60 personnes, dans une première phase, selon le conseiller auprès du ministre des Affaires sociales chargé du dossier des Sociétés communautaires, Rached Laabidi.

Laabidi a fait remarquer que 6 sociétés communautaires, seront mises en places dans le gouvernorat de Kasserine et couvriront différentes spécialités dont l’agriculture, les services, le tourisme écologique, la valorisation des produits agricoles…

Et d’ajouter: “au total 30 sociétés communautaires seront érigées à l’échelle nationale et toucheront à la totalité des secteurs d’activités (agriculture, industrie, artisanat, tourisme, transport). Certaines sont encore en phase d’idées, d’autres sont en phase de constitution”.

Le responsable a rappelé que la loi de Finances 2023 a prévu une ligne de financement de 20 millions de dinars (MDT), auprès de la Banque tunisienne de solidarité, pour les sociétés communautaires. Une partie des revenus de la réconciliation pénale sera également orientée vers le financement des sociétés communautaires, outre la possibilité de recours aux sources traditionnelles de financement (banques, leasing…).

Laabidi a, en outre, affirmé que les complications administratives qui pourraient entraver la création des sociétés communautaires, sont au fur et à mesure résolues avec les parties concernées et qu’aucune entrave n’est jusque-là imposée à ce processus.

A noter qu’une société citoyenne doit avoir au moins 50 associés dans une communauté donnée.