Les participants au premier congrès national des ouvrières agricoles, tenu les 10 et 11 mars 2023 à Hammamet (Nabeul), ont appelé a réviser les législations relatives au secteur agricole dans le cadre du Code du Travail, dans le sens de garantir les droits à la couverture sanitaire, au transport et à une rémunération digne.

Cités dans un communiqué du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) publié dimanche 12 courant, les participants à ce forum ont plaidé en faveur de la promulgation de deux lois, la première garantissant la couverture sociale des ouvriers et ouvrières du secteur agricole et la deuxième régissant leur transport.

Ils ont aussi appelé à réviser les grilles de salaire minimum agricole garanti (SMAG) et souligné la nécessité d’activer les mécanismes de contrôle et d’inspection relatifs au secteur agricole.

Accorder aux ouvrières agricoles des cartes professionnelles garantissant leurs droits et mettre en place des programmes d’autonomisation économiques des ouvrières désireuses de lancer des projets agricoles en leur facilitant les procédures de création et de financement de ces projets, figurent aussi parmi les recommandations des participants à ce premier conclave destiné aux ouvrières agricoles.

Une campagne nationale de soutien aux droits économiques et sociaux des ouvrières agricoles sera lancé par les participants à ce forum, qui ont affirmé leur adhésion à la lutte contre toutes formes de discrimination et de violence ciblant les femmes ouvrières.

Par ailleurs, ils proposent la création d’un groupement des coordinations des ouvrières agricoles locales et régionales, insistant sur l’importance d’une organisation syndicale leur représentant à travers l’adhésion aux syndicats de base de l’UGTT.

A travers la déclaration finale du congrès, ils ont lancé un appel à rompre avec les politiques agricoles actuelles et à adopter de nouvelles politiques plus justes et plus équitables qui garantissent les droits de la main d’œuvre agricole et préservent sa dignité.

Le FTDES s’est, pour sa part, engagé à poursuivre son soutien aux luttes des ouvrières agricoles et des catégories dont les droits sont bafoués, pour favoriser la voie de la mise en place d’une alternative de développement plus juste.

Le forum a exprimé son attachement à l’initiative de sauvetage national qu’il a lancé en collaboration avec l’UGTT, l’Ordre national des avocats de Tunisie et la Ligue tunisienne des droits de l’homme, comme cadre national pour sortir de la crise actuelle.