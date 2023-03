Réunis, vendredi, au Palais de Carthage, avec le président de la République, Kais Saïed, deux hauts responsables de l’organisation de l’Union africaine ont dit comprendre la position officielle de la Tunisie sur la question migratoire.

Selon un communiqué de la présidence de la République, les deux hauts responsables sont le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Bankul Adewe, et la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l’Union, Minata Samata Sisoma.

Cités dans le communiqué, les deux responsables africains ont vivement salué les mesures décrétées par la Tunisie en faveur des migrants d’Afrique subsaharienne.

Des mesures qui visent à faciliter leur séjour sur le territoire tunisien et les protéger contre tout acte d’agression.

Jugées à l’emporte-pièce, les déclarations du président Saïd sur les migrants subsahariens irréguliers ont aussitôt provoqué uue vague d’indignation, notamment de la part d’organisations internationales, régionales et locales, qui ont ” décrypté ” une connotation ” raciste ” dans les déclarations du président de la République.

En contrepartie, la Tunisie a estimé que les propos du chef de l’Etat ont été maladroitement interprétés et manipulés et viennent s’inscrire dans le droit-fil d’une campagne fallacieuse orchestrée dans le dessein d’éclabousser la réputation de la Tunisie et de nuire à ses relations avec les pays du continent africain.

Lors de son entretien avec les deux responsables africains, le président Saied a souligné, vendredi, que ceux qui s’acharnent à taxer la Tunisie de ” discrimination raciale ” ne sont pas en mesure de juger les positions de principe de soutien de son peuple en faveur des justes causes des peuples africains.

Le président Saïed a saisi l’occasion pour apporter des précisions sur les dessous de cet acharnement sur la Tunisie.

A ce titre, il a souligné à ses deux invités que le flot d’accusations et les virulentes campagnes colportées depuis ses déclarations sur les flux migratoires subsahariens ont pour dessein de nuire à l’image du pays et à faire manipuler l’opinion publique contre la Tunisie.

Il a également précisé que la Tunisie a ses propres lois qui s’appliquent à tous, tout comme elle a ses propres traditions et constantes en matière de coopération et d’entraide avec les peuples africains.

Cité encore dans le même communiqué, le président de la République a rappelé le rôle historique joué par la Tunisie dans le soutien et l’appui des mouvements de libération nationale en Afrique.

A ce titre, il a tenu à souligner à ses deux invités africains que la Tunisie, tout comme elle est fière de son appartenance africaine, elle ne renoncera plus jamais à ses valeurs, principes et constantes gouvernant ses relations avec les peuples du continent africain.

Par ailleurs, le président Saïed a estimé que l’Afrique et les Africains ont regrettablement payé un lourd tribut pour des politiques qu’ils n’ont pas choisies à leur gré.