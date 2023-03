Bizerte : 6,5 millions de dinars pour la réalisation de projets publics

Le comité régional des marchés publics du gouvernorat de Bizerte a donné son accord pour la réalisation de plusieurs projets publics moyennant une enveloppe de 6,5 millions de dinars (MDT).

Dans une déclaration à l’agence TAP, vendredi 10 mars 2023, le président du conseil régional et gouverneur de Bizerte, Samir Abdellawi, a indiqué que la plupart des projets concernent le renforcement du flux de la distribution de l’eau courante dans plusieurs localités du gouvernorat en plus de l’amélioration des services sanitaires et de l’infrastructure.

Parmi les projets programmés : l’aménagement du réseau d’eau potable provenant du puits profonde ” Mjadbia “, octroi d’équipements médicaux pour le service de la pharmacie et le service de dialyse de l’hôpital régional de Menzel Bourguiba et la réalisation de travaux de réaménagement de routes et de réseaux d’évacuation d’eaux pluviales dans la zone municipale de Menzel Jemil.