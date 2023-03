Tourisme : Augmentation de 14% du nombre des réservations vers la destination tunisienne

Le nombre des réservations vers la destination tunisienne a augmenté, à fin février 2023, de 14% par rapport l’année 2019, a affirmé Sebastian Ebel, PDG de TUI Group, opérateur mondial de tourisme.

Il a ajouté, jeudi, lors d’une rencontre avec le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine, en marge de la tenue du Salon international de tourisme “ITB Berlin”( 7 au 9 mars 2023), que le groupe compte développer davantage ses ventes vers la Tunisie au cours de la prochaine période.

Les deux parties ont examiné, à cette occasion, les moyens qui permettront à TUI Group de renforcer ses voyages touristiques vers la Tunisie, et ce, au départ de l’Allemagne et d’autres pays de l’Europe, selon un communiqué, publié, par le département du Tourisme.

Belhassine a appelé les responsables du groupe à soutenir la destination tunisienne à travers le renforcement des opérations de promotion, l’impulsion de l’investissement et le développement du nombre de voyages, essentiellement, en dehors de la période de haute saison touristique et vers les différentes régions de la Tunisie.

A savoir que TUI Group est une société internationale de voyage et de tourisme. Le groupe possède 1600 agences de voyage, environ 400 hôtels, 6 compagnies aériennes avec 150 avions et 18 navires de croisière.

A l’occasion du salon du tourisme “ITB Berlin”, le ministre du tourisme tunisien a tenu des réunions avec des responsables des plus importants tours opérateurs, des agences de voyages spécialisées sur les marchés allemands et européens, notamment, le président de l’Union allemande des voyagistes(DRV), Norbert Fiebig” et le président ” The Quality Travel Alliance”, Thomas Bösl..

Le responsable tunisien a appelé les tours opérateurs à programmer des voyages touristiques desservant les différents aéroports tunisiens du nord au sud, pour mieux servir leur programme de diversification de l’offre touristique et accroître le flux de touristes vers ces régions.

Le département du tourisme œuvre à renforcer le contrôle et d’améliorer la qualité des services accordés dans les différentes établissements et zones touristiques, a-t-il encore indiqué.