“Memory-Catcher”, l’art de raconter le souvenir par le tissage

A l’occasion de la fin de l’exposition “The Event of a Thread” et en partenariat avec l’espace artistique “Central Tunis”, le Goethe-Institut Tunis invite à découvrir la performance artistique “Memory-Catcher” par “Le collectif”, et ce samedi 11 mars 2023 de 16h à 18h à l’espace artistique Central Tunis.

Il s’agit, informe Goethe Institut, d’une occasion de (re)découvrir l’exposition qui tire vers sa fin, mais aussi et surtout de vivre l’expérience inédite de ” Memory-Catcher “, ou l’art de raconter le souvenir par le tissage.

C’est un projet artistique crée par Le collectif, composé de trois architectes et artistes Chawki Lahmar, Lilia Ben Romdhane et Afef Omri. Cet événement sera interactif avec le public en lui racontant le souvenir par le tissage, les souvenirs des aînés de la famille qui tissent sur la grande armure placée au cœur de la maison. Entourés des enfants et des petits enfants, ils partagent des histoires, des rires et des anecdotes.

Les mots qu’ils échangeaient, suivaient le rythme de passage des fils de trame à travers les fils de chaines. Et ‘le métier à tisser devient l’ossature des histoires, des chants et donc de souvenirs.

Le collectif basé à Tunis œuvre d’une façon multidisciplinaire pour la création de phénomènes artistiques, l’appui du processus de création et du statut de l’artiste.

A travers les pratiques créatives, le collectif utilise l’expérimentation architecturale dans l’espace public dans le but d’améliorer la qualité de vie des communautés locales.