Les discussions sur le Cadre de partenariat pays de la Banque mondiale avec la Tunisie, définissant les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme (2023-2027), ont été temporairement suspendues par la direction de la BM, sur fond des récents évènements concernant les migrants subsahariens.

Le dialogue et l’engagement avec les autorités tunisiennes sont maintenus, selon un communiqué publié lundi soir, par l’institution financière internationale.

Le président du Groupe de la Banque mondiale a adressé une note interne au personnel au sujet des récents événements en Tunisie, “qui préoccupent profondément le Groupe de la Banque mondiale et son personnel. La sécurité et l’inclusion des migrants ainsi que des minorités font partie des valeurs fondamentales portées par l’institution, à savoir l’inclusion, le respect et l’antiracisme sous toutes ses formes. La direction du Groupe de la Banque mondiale l’a exprimé sans équivoque auprès du gouvernement. Elle a également, pris note des mesures positives prises par le gouvernement pour apaiser la situation”.

“Le travail du Groupe de la Banque mondiale en Tunisie est consacré à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens, résidents ou immigrants.

“Nous restons pleinement engagés dans nos opérations en Tunisie, œuvrant pour ses habitants dans le respect de nos valeurs”, rappelle la banque mondiale.