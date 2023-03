Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, en déplacement à Béja, vendredi 3 mars 2023, assure que “l’année 2023 sera celle du retour aux niveaux d’avant la pandémie sur le plan touristique”.

Inaugurant l’extension du Village artisanal de la ville de Béja, il a déclaré que “la reprise du secteur touristique s’est confirmée durant les derniers mois grâce à la stratégie de révision du modèle du tourisme tunisien, en vue de diversifier le produit, d’encourager l’investissement et d’améliorer l’offre, ce qui conforte l’ambition de retrouver les indicateurs d’avant la pandémie”.

Belhassine a mis l’accent sur l’importance du rôle joué par les villages artisanaux dans le réseautage et la promotion de l’offre touristique nationale sur les marchés internationaux, ajoutant que l’extension du village artisanal de Béja s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion du secteur de l’artisanat mise en œuvre par son département.

Il a considéré que le secteur de l’artisanat symbolise l’identité nationale et contribue à préserver le patrimoine matériel et immatériel, ajoutant que l’extension du village artisanal de Béja vise à valoriser la richesse artisanale de la région (broderie, tissage, fromage…) et à encourager la création et l’innovation dans ce secteur à fort potentiel d’exportation.

Toujours selon lui, “des études portant sur le lancement de projets touristiques à Béja, en tant que pôle potentiel pour le tourisme écologique, sont en cours de réalisation en coordination avec les services régionaux et le ministère de l’agriculture”.

De son côté, le directeur général de l’Office national de l’artisanat, Faouzi Ben Halima a fait savoir que ” le coût d’extension du village artisanal de Béja a avoisiné 1 million de dinars et a permis de mettre en place une salle d’exposition et 5 nouveaux locaux pour porter la capacité d’accueil du village à 15 locaux”.

Un nouveau plan d’action a été conçu pour le village artisanal de Béja afin d’en faire une destination pour les visiteurs de la région et une partie importante de son circuit touristique, a-t-il précisé, indiquant que la construction d’autres villages artisanaux dans d’autres régions du gouvernorat de Béja (Ksar Bardo, Medjez El Bab, Téboursouk) reste tributaire des plans d’aménagement urbains et de la mobilisation des terrains nécessaires à leur réalisation.