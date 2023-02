Après des travaux de restauration, le monument historique “Tourbet-El-Bey”, fermée depuis 11 ans, a été officiellement réouvert vendredi 24 février 2023, en présence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, accompagnée de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, du gouverneur de Tunis, Kamel Feki, de la maire de la ville de Tunis, Souad Abderrahim, ainsi que de plusieurs représentants de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et de l’Institut national du patrimoine (INP).

La cheffe du gouvernement a, à cette occasion, souligné l’importance de mieux l’exploiter en l’intégrant dans le circuit touristique et culturel de la médina de Tunis.

La réouverture de ce monument historique, qui constitue le plus vaste monument funéraire de Tunis, intervient après des travaux de restauration, de maintenance, de conservation et d’aménagement muséographique entrepris par une équipe de l’INP et de l’AMVPPC et moyennant un coût global de près de 120 mille dinars.

Le chantier a été effectué en vue de faire de ce monument de sépulture emblématique de notre histoire, un édifice accessible au large public.

Témoin de l’histoire de la dynastie husseinite et de toute l’époque allant de 1705 jusqu’à la proclamation de la République tunisienne, le 25 juillet 1957, Tourbet-El-Bey a été conçue comme une sépulture familiale où on y trouve notamment de nombreuses tombes de princes et princesses husseinites.

Classée monument historique, Tourbet-el-Bey a a été restaurée à maintes reprises et transformée en musée.