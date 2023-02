La mer retrouvera progressivement, son niveau habituel à partir de demain, après la décote marine constatée, ces derniers temps, au niveau de certaines côtes du pays, a fait savoir, vendredi, le directeur de la production à l’Institut national de la météorologie (INM), Farhat Aounallah.

Il a expliqué que cette décote est due à une tempête survenue le 10 février 2023, au niveau de la région méditerranéenne, laquelle a entraîné un transfert de la masse d’eau de surface vers le large.”Immédiatement après cette tempête, un anticyclone très puissant, d’une valeur atteignant 1035 hectopascals (hPa), s’est installé sur la région méditerranéenne, sachant que la valeur de la pression moyenne au niveau de la mer est d’environ 1013 hPa. Chaque hausse d’un hectopascal de la pression atmosphérique (au-delà de 1013 hPa), engendre une baisse d’un centimètre du niveau de la mer. Associé à l’effet de la tempête, le recul des eaux de la mer a donc été remarquable”.

“Cela a également, coïncidé avec la marée basse qui survient généralement, pendant les 1ère et 3ème semaines du mois lunaire. La sécheresse et l’absence de crues d’oueds qui font généralement augmenter les niveaux de la mer durant la période hivernale, ont aussi, influencé, à un moindre degré, le niveau de la mer ces derniers temps. Tous ces facteurs réunis ont engendré une baisse d’environ 30 centimètres du niveau de la mer au niveau de la région méditerranéenne. Cette baisse a été visible au niveau des plateaux continentaux où les niveaux de la mer sont généralement les plus bas “.

” Avec la dépression prévue à partir de demain samedi, outre l’arrivée attendue d’une masse d’air froide sur la région, la mer va progressivement retrouver ses niveaux habituels ” a-t-il souligné.

Et de préciser que la baisse du niveau de la mer n’a rien à voir avec les tremblements de terre qui ont récemment, eu lieu en Turquie et en Syrie.

S’agissant de la hausse des températures constatée vendredi, avec des maximales comprises entre 24 et 28 °C, le responsable a indiqué qu’elle est due à une infiltration d’air froid sur la méditerranée occidentale favorisant l’établissement d’un courant sud-ouest d’origine saharienne sur la région.

” La moyenne saisonnière du mois de février est aux alentours de 17 °C a-t-il ajouté, faisant remarquer que la région méditerranéenne est connue par la forte volatilité de ses paramètres météorologiques. Toujours selon lui, à une baisse sensible des températures est attendue à partir de samedi.