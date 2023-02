La Tunisie fait partie des pays africains en quête d’un meilleur développement dans le domaine du numérique. Elle se hisse même au 4ème rang, selon un classement de « la meilleure expérience numérique » établi récemment par une société de cybersécurité.

Cette société dénommée “Surfshark“ a classé, dans son rapport 2022, « dix pays africains où l’expérience numérique contribue à l’amélioration de la qualité de vie, rapporte sputniknews.

En effet, le 2022 Digital Quality of Life Index place l’Afrique du Sud en tête du peloton, suivie de l’île Maurice et du Maroc, de la Tunisie, du Kenya et l’Egypte, pour ce qui est du Top 5. Le Nigeria, le Ghana, l’Algérie et le Sénégal complète le tableau.

Pour établir son classement, Surfshark a pris en considération 5 critères, à savoir : les répercussions sur les services publics et privés, le climat des affaires, l’industrie start-up, l’attrait des investisseurs, ainsi que la participation des populations à l’économie numérique et au développement humain.

Ils concernent donc « l’accessibilité et la qualité de l’Internet, l’infrastructure numérique, la sécurité électronique et l’e-gouvernement ».

A souligner que Surfshark est un service de réseau privé virtuel (VPN), disposant d’un système de détection des fuites de données et d’un outil de recherche, situé aux Pays-Bas.