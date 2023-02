Selon des statistiques fournies par le Bureau de la planification et des équilibres hydrauliques, relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le volume global des précipitations enregistrées annuellement en Tunisie s’élève à 32 milliards de mètres cubes.

Sur ce total 4,9 milliards de mètres cubes d’eau bleue – eau qui transite rapidement dans les cours d’eau, les lacs, les nappes phréatiques -, 2,7 milliards de mètres cubes d’eau de surface – qui se trouve sur la terre et en contact direct avec l’atmosphère – et 2,2 milliards de mètres cubes d’eau souterraine – eau se trouvant sous la surface du sol, dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol.

Point d’orgue de ce bilan, 23,4 milliards de mètres cubes/an d’eaux vertes sont exposées à l’évapotranspiration (processus biophysique de transfert d’une quantité d’eau vers l’atmosphère, par l’évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes), et 8,5 milliards de mètres cubes ne sont pas récupérés par l’effet de l’évaporation et du ruissellement.