L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) organise, les 22 et 23 février 2023, une opération blanche dans l’aéroport international Tabarka-Aïn Draham pour évaluer l’efficacité des procédures de sécurité et ses dispositions lors des états d’urgence.

L’OACA précise, dans un communiqué publié mardi 21 février 2023 sur sa page officielle Facebook, qu’il va procéder à un exercice général dans le domaine de sécurité de l’aviation civile, et ce le 22 février 2023, à partir de 11h, ainsi qu’un autre exercice qui aura lieu le 23 février 2023 à partir de 11h.

Cette opération a pour objectif de procéder à une épreuve sur terrain visant à tester sur le terrain l’état de préparation des services et des parties impliquées dans l’aéroport en cas d’urgence et à tester l’efficacité du plan d’urgence.