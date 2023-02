Convaincue que la Tunisie ne relèvera ses défis que par une instruction de qualité , la BNA a poursuit ses actions et ses interventions afin de contribuer à offrir aux enfants tunisiens une éducation digne et un avenir meilleur : La BNA a édifié, une nouvelle salle à l’Ecole Primaire Tamaiez sis à Nabeul afin de favoriser le bien-être des élèves et des enseignants et d’en faire des lieux où les jeunes peuvent s’épanouir et se construire.

La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle Salle a eu lieu le 17/02/2023 à Nabeul, en présence de Mme Sabah Malek, la Gouverneure de Nabeul, de Mme. Arbia ALAYA, Directeur Général Adjoint Supports et Transformation Digitale de la BNA et de M. Ahmed Ben Moulehem, Directeur Général Adjoint Exploitation de la BNA.

La BNA projette encore la reconduction de cette honorable et importante initiative qui est aujourd’hui une composante essentielle de la stratégie RSE de la banque.

Banque citoyenne et responsable, la BNA s’implique dans une démarche de responsabilité sociétale bien établie notamment au profit de l’éducation. Elle participe activement à la réduction des inégalités sociales et encourage l’excellence en milieu scolaire.