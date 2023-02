Le palais Ennejma Ezzahra (CMAM, Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes) accueille du 21 février au 5 mars 2023 une exposition intitulée “”Fascination de la chorégraphie du paysage, l’Orient rencontre l’Occident, si proche et si lointain” de Kamel Louafi, architecte paysagiste algéro-allemand.

L’exposition présente une sélection de projets réalisés par Louafi au cours des 30 dernières années à travers une composition de photos, de dessins et de positions sur la création de ses jardins ainsi que sur ses intentions de fusion des éléments d’Orient et d’Occident dans ses réalisations et imaginations des arts, places, parcs et jardins dans ses installations artistiques d’arabesque.

En marge de l’exposition, Kamel Louafi donnera, le 20 février, une conférence à l’ENAU (Ecole nationale d’architecture et d’Urbanisme) et animera un workshop à l’Institut supérieur agronomique de Chott Mariem les 27 et 28 février 2023.

Kamel Louafi, né à Batna, en Algérie, est auteur, topographe, architecte paysagiste et artiste algéro-allemand. Il a d‘abord étudié la topographie en Algérie. Il a ensuite travaillé comme cartographe au service des eaux et foret de Batna en Algérie jusqu’ en 1979.

Il part en 1980 vers Berlin-Ouest, Allemagne pour étudier l‘architecture paysagère à la TU Berlin.

Il a notamment conçu entre autres les Jardins de l‘Exposition Universelle EXPO 2000 à Hanovre, le Jardin islamo-oriental dans les Jardins du Monde à Berlin, le cinquième Jardin des Roi à Hanovre, le Mémorial de la Briqueterie à Oranienburg et les Jardins Ziban en Algérie et beaucoup d’autres projets.

Membre du conseil consultatif du Centre pour l’art des jardins de l’Université Leibniz de Hanovre, il a réalisé plusieurs expositions de ses travaux et publié de nombreux ouvrages sur le thème de l’architecture du paysage. Il a co-produit plusieurs films documentaires sur ses concepts d‘architecture du paysage.

Kamel Louafi est lauréat de plusieurs prix d´architecture et paysagisme. Ses œuvres, acquises par la Leibniz université de Hanovre, ont fait l’objet d’un master en 2021 est sont archivées et accessibles pour tous les étudiantes et étudiants.