Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, plaide pour une gouvernance mondiale plus équitable, inclusive et durable, en phase avec le développement humain et les défis de l’heure.

Il a fait cette déclaration, samedi 18 février 2023,, lors des travaux de la 36e session du Sommet annuel de l’Union africaine (UA), à Addis-Abeba en Ethiopie.

Dans son intervention sur le thème de la “gouvernance politique et financière au niveau mondiale”, Ammar a fait observer que la rareté du financement, en dépit de son abondance dans le monde interroge sur le degré d’engagement de la communauté internationale pour un ordre financier mondial efficient qui tient compte des besoins des pays en voies de développement et de leurs aspirations à la croissance économique.

Le ministre des Affaires étrangères a appelé, dans ce sens, à la nécessité, pour les pays en voie de développement, de tracer, librement, leurs politiques nationales, non seulement pour rejoindre le peloton des pays développés, mais pour pouvoir honorer leurs engagements envers leurs peuples.