La Tunisie figure parmi 11 pays bénéficiaires du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) de l’Unesco qui octroie près d’un million de dollars à des projets locaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

Cette décision a été approuvée lors de la 26e session du Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, organisée du 7 au 10 février au siège de l’Organisation.

Les fonds attribués à la Tunisie (US$ 83 199.00) serviront à l’ “autonomisation et organisation des travailleurs indépendants dans les domaines de l’art et de la culture en Tunisie, de l’ONG Prod’it “, selon le site de l’Organisation onusienne.

“Prod’it est une association engagée dans l’accompagnement des jeunes Freelancers en étroite collaboration avec ses partenaires étatiques et de la société civile. Elle propose de créer un réseau représentant des travailleurs indépendants dans les différents secteurs de l’art et de la culture.”, lit-on sur le site l’Unesco.

Dans un communiqué publié le 10 février, l’UNESCO a annoncé qu’elle ” va attribuer un total de 900 000 dollars, issus de son Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC), à 11 projets qui font progresser l’économie créative en 2023 “.

La liste complète des pays bénéficiaires du FIDC 2023 comprend l’Argentine, la Barbade, le Botswana, le Chili, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Ghana, le Nigeria, le Pakistan et la Tunisie.

L’UNESCO renforce son soutien au secteur créatif et culturel qui se remet encore des effets de la pandémie de COVID-19. Cette nouvelle décision reflète aussi la récente Déclaration MONDIACULT 2022 qui appelle à renforcer et à adapter les politiques culturelles aux défis contemporains.

Elle s’inscrit dans les efforts de l’UNESCO pour donner la priorité aux initiatives menées en Afrique et dans les petits Etats insulaires en développement (PEID), et aux projets axés sur les jeunes et l’égalité des genres.

L’appui total du FIDC au secteur culturel et créatif s’élève désormais à 10,3 millions de dollars depuis 2010, répartis entre 140 projets mis en œuvre dans des Etats en développement.

Le FIDC fait partie de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005), ratifiée par 152 parties, dont l’Union européenne. Il donne aux acteurs de la société civile et aux secteurs publics porteurs de ces projets les moyens de favoriser une croissance économique créative solide et durable.