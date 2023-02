Salah Eddine Taleb, gouverneur de la Banque d’Algérie, s’est réuni, jeudi 9 février 2023, avec les directeurs des banques en Algérie, pour exposer les principaux indicateurs monétaires de l’année 2022, les évolutions en termes de liquidité bancaire et des conditions de financement monétaire, ainsi que la mise en application de la réglementation de change… indique un communiqué de l’Institut d’émission.

A cette occasion, « il a exhorté les banques à fournir plus d’effort à même de financer de nouveaux projets créateurs de valeur et de trouver les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses dimensions, dans l’objectif d’augmenter la collecte des ressources et le financement de l’économie nationale, notamment en direction des PME ».

En outre, Eddine Taleb dit appuyer « l’importance de la mise à disposition des moyens de paiements digitaux, sans pour autant négliger l’ensemble des moyens scripturaux adaptés aux besoins de la clientèle ». Il estime, dans ce cadre, que « l’Algérie disposait d’atouts indéniables pour assurer un essor économique à la hauteur des objectifs tracés ».

Selon lui, le système bancaire algérien a montré une grande résilience face à la crise économique mondiale et à l’impact de la crise sanitaire en 2020 et 2021, et a vu, par conséquent, sa solvabilité et sa liquidité se renforcer en 2022.

Par ailleurs et concernant les opérations de commerce extérieur, « les banques sont plus que jamais interpellées à l’effet de promouvoir les exportations hors hydrocarbures en assurant, par un personnel formé, la vulgarisation et la diffusion de la réglementation de change auprès de leurs clientèles ».

Il regrette toutefois que «… la croissance des crédits pour le financement de l’économie n’ait pas été en phase au vu du potentiel et des besoins de l’économie ».