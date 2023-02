La société Assurances Maghrebia Vie a indiqué que les 5 000 000 d’actions nouvelles souscrites sont négociables en Bourse depuis le jeudi 9 février, sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées, suite à la réalisation de l’augmentation de capital de la société, selon un communiqué publié sur le site de la Bourse de Tunis.

L’augmentation en numéraire du capital social de la société de 5 000 000 de dinars a été réalisée par l’émission de 5 000 000 d’actions nouvelles au prix d’émission de 6,080 dinars chacune, soit 1 dinar de valeur nominale majorée d’une prime d’émission de 5,080 dinars, souscrites en numéraire et libérées intégralement à la souscription.

Le capital social de la société Assurances Maghrebia Vie est ainsi, porté de 20 000 000 de dinars à 25 000 000 de dinars divisé en 25 000 000 d’actions nominatives de nominal 1 dinar chacune et l’article 7 des statuts a été modifié en conséquence.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25/11/2022 a décidé que les 5 000 000 actions porteront jouissance en dividende à partir du 1er Janvier 2022.

Il est à rappeler que l’augmentation en numéraire du capital social de la société a été décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25/11/2022 et a été ouverte à la souscription le 15/12/2022, conformément au prospectus d’Offre à Prix Ferme et de Placement Global dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne et d’admission aux négociations sur le marché principal de la cote de la Bourse, visé par le CMF en date du 02/12/2022 sous le n°22-1085.