Presque 50% de travailleurs ne sont pas déclarés en Tunisie. Il y a ceux employés dans le noir et ceux travaillant pour leur propre compte, sans patente, sans registre du commerce, sans RNE et sans couverture sociale. Le décret-loi n°33 du 10 juin 2020 (JORT n°54) a donné naissance au régime de l’auto entrepreneur, soit un régime simplifié de l’entreprise individuelle.

Le recours au Club de Paris serait-il la dernière carte pour la Tunisie ?

Tout comme la visite faite à cette même période il y a une année, celle effectuée le 24 janvier 2023 en Tunisie par le directeur général du Trésor français, Emmanuel Moulin, a suscité plein d’interrogations. Cette dernière visite sous-médiatisée, cette fois-ci, surprend par son timing.

Abdallah Rebhi : Le taux de remplissage des barrages à son niveau le plus bas depuis dix ans

“Il est impératif de décréter officiellement, l’état de sécheresse en Tunisie”, a plaidé Abdallah Rebhi, ancien secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et expert dans ce domaine. Dans une interview accordée à l’agence TAP, Rebhi a mis l’accent sur l’importance d’agir avant la fin du mois de février courant, sous peine de ne plus disposer de suffisamment de marge de manœuvre.

La Banque centrale alerte sur les dangers de la dépendance accrue du Trésor à l’endettement intérieur

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie s’est réuni le 1er février 2023 et a pris connaissance des derniers développements aussi bien au niveau de l’environnement international que national. Sur le plan national, le Conseil note le creusement du solde courant, en 2022, en dépit de la bonne tenue des recettes touristiques et des revenus du travail.

Instadeep : De la planète Tatooine à la mise sur orbite mondial de l’IA made in Tunisia

« Je suis quelqu’un de motivé, j’aime bien relever les défis et rendre l’impossible possible. Cette acquisition est la plus importante de l’histoire de l’IA (Intelligence artificielle) au monde et en Afrique. Smart Tunisia a été un grand succès et a changé la donne dans notre pays. Nous ambitionnons d’en faire un leader en deep-tech ».

La Tunisie ne doit pas rater la révolution numérique, met en garde l’ITES

La Tunisie ne doit pas manquer la révolution numérique et digitale qui est en train de transformer de manière irréversible les économies, au risque d’être reléguée au rang de pays “en dehors de l’histoire”, prévient une étude intitulée “La transition numérique en Tunisie à l’horizon 2050 : vision et manœuvre stratégique”, réalisée par l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES).

