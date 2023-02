La problématique de l’eau, notamment dans les régions qui souffrent de sa rareté, et la nécessité d’assurer l’appui et l’accompagnement des agriculteurs et des marins pêcheurs ont été au centre de l’audience accordée par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, au nouveau ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, jeudi 9 février 2023, au Palais de Carthage, selon un communiqué de la présidence de la République.

Plusieurs projets ont été évoqués, à cette occasion, dont ceux relatifs aux stations de dessalement de l’eau de mer et à la possibilité d’installer un réseau de canalisation du golfe de Gabès au bassin minier dans le gouvernorat de Gafsa…

Un projet similaire sera réalisé au gouvernorat de Kébili, étant donné que les zones sahariennes sont favorables à la plantation de plantes médicinales utilisables dans l’industrie des médicaments.

Saïed a souligné que l’agriculture à l’instar d’autres secteurs est un secteur lié à la souveraineté du pays, et la sécurité alimentaire constitue un élément important de la sécurité nationale, mettant l’accent sur l’importance d’accorder à ce secteur l’intérêt nécessaire.

Ils ont évoqué la création d’entreprises citoyennes pour promouvoir l’agriculture et créer de la richesse, et ce dans le cadre d’un décret organisant la création de ce type des entreprises.

Le dossier de préservation des semences tunisiennes et la nécessité de fournir les fourrages ainsi que la préservation des forêts, en élargissant davantage les surfaces forestières et en assurant l’encadrement des agents, ont été discutés lors de cette rencontre.

Le président de la République a également souligné la nécessité de lutter contre la corruption et les corrompus.