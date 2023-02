Le Centre culturel international de Hammamet (CCIH – Maison méditerranéenne de la culture et des arts) accueille, du 9 au 11 février 2023, une manifestation culturelle et éducative dédiée à la préservation de l’environnement intitulée “AQUA-RAL”.

Cet évènement constitue une célébration pour les enfants de 8 à 15 ans et les familles à l’occasion des vacances de la seconde moitié du deuxième trimestre.

A cette occasion, les jardins de la Maison d’Art Sébastien seront ouvertes aux enfants pour participer à des ateliers artistiques (photographie et vidéo) sur l’eau et le changement climatique en Tunisie et dans le monde. Et les œuvres réalisées seront exposées dans les jardins du Centre culturel. Elles seront accompagnées d’informations éducatives sur le changement climatique et la conservation de l’eau.

La cérémonie de clôture verra la remise des prix aux lauréats des meilleures photographies.

Des ateliers et conférences sur les effets du changement climatique et l’importance de la conservation de l’eau sont également au programme de cette manifestation.

Ce programme éducatif sera animé par des experts de changement climatique et des défenseurs de l’environnement.