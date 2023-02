Le CEPEX annonce l’organisation de la participation des entreprises Tunisiennes intéressées par le marché britannique au salon ” International Food and Drinks Event ” qui se tiendra du 20 au 22 mars 2023 à Londres (Royaume-Uni).

Considéré comme le salon incontournable des produits alimentaires au Royaume-Uni, IFE accueille plus de 25 000 visiteurs soit des détaillants, des grossistes et des professionnels de la restauration venus s’approvisionner, découvrir les nouveautés, comprendre les dernières tendances de consommation et nouer des relations avec plus de 15 000 exposants.

Le Cepex précise, dans un communiqué, que les entreprises tunisiennes qui veulent prendre part à cet évènement sont appelées à soumettre leur demande de participation. Seules les entreprises qui disposent d’un certificat BRC seront retenues pour participer à cet évènement.