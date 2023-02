L’Association internationale pour la protection des enfants de la Méditerranée (AIPEM) appelle le nouveau ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, à promulguer une loi qui incrimine explicitement l’utilisation des élèves comme “boucliers humains” pour satisfaire les revendications des enseignants.

Dans une lettre ouverte adressée au nouveau ministre de l’Education, l’AIPEM souligne la nécessité de trouver des solutions aux conflits avec les enseignants et de remettre les notes des élèves aux administrations des établissements scolaires.

Elle appelle également à la nécessité de résoudre le dossier des enseignants suppléants et de rétablir la confiance dans les établissements scolaires publics à travers la publication d’un code de déontologie, qui engage toutes les parties au sein de l’établissement et rompt avec les interprétations anarchiques en matière de sanctions.

L’AIPEM a mis l’accent sur l’importance de réviser le temps scolaire, les programmes d’enseignement, les matières et les coefficients pour les adapter aux normes d’enseignement dans le monde et aux besoins du marché de l’emploi, outre le lancement d’un dialogue national avec les organisations et les structures de l’enfance.