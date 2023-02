Une formation en matière d’identification et de comptage des oiseaux d’eau en Tunisie a été organisée du 22 au 30 janvier à Djerba, à l’initiative de l’association “Les Amis des Oiseaux” et ses partenaires, en l’occurrence la Direction générale des forêts (DGF), la Tour du Valat et le SPA/RAC.

Cette formation, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs du Dénombrement international des oiseaux d’eau (DIOE) en Afrique du Nord, a été animée entre autres par les ornithologues Yves Kayser et Hichem Azafzaf.