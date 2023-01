Durant la période du 18 au 24 janvier 2023, l’armée algérienne, par l’entremise de ses détachements, a mis en échec plusieurs tentatives d’introduction de kif traité, on parle de 8,3 quintaux, de 350 grammes de cocaïne et de 716 914 comprimés psychotropes. L’opération a permis également d’arrêter 48 narcotrafiquants. C’est ce que rapporte le ministère algérien de la Défense.

L’agence de presse APS indique que « dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté 11 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national ».

Et ce n’est pas tout, parce que 184 individus ont été interceptés, ainsi que 20 véhicules, 150 groupes électrogènes, 78 marteaux piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 10 tonnes de mélange de pierre et d’or brut, ainsi que des quantités d’explosifs, d’outils de détonation et d’équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite ont été saisis dans différentes opérations.