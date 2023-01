Biographie Hazem Ben-Gacem

En 2011, Hazem Ben-Gacem, co-directeur général d’Investcorp, n’a pas accouru en Tunisie faisant valoir ses grands diplômes universitaires et quémandant un haut poste dans le gouvernement d’un Etat en chute libre qu’il pourrait coucher ensuite sur un CV pour briguer une situation à l’international.

Ce diplômé de la prestigieuse université américaine Harvard, cumule 30 ans d’expérience dans la gestion réussie d’investissements en capital-investissement aux USA, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Il préside les comités d’investissement des activités de capital-investissement d’Investcorpen Europe, au Moyen-Orient et en Asie, ainsi que le comité d’investissement de l’Asia Food Brands Fund.Hazem Ben-Gacemsupervise les relations avec les clients et les investisseurs de la firme à l’échelle mondiale, ses activités d’investissement dans les infrastructures et sa plateforme GCC Private Wealth. Hazem siège aussi aux comités exécutif, opérationnel et de gestion des risques du groupe Investcorp.

Avant sa nomination en tant que co-PDG, Hazem dirigeait les équipes européennes de capital-investissement et de capital-investissement technologique d’Investcorp, basées à Londres. Au cours de cette période, il a été l’acteur de 35 des investissements en capital-investissement d’Investcorp en Europe et en Amérique du Nord.

En plus de son poste chez Investcorp, Hazem est actuellement président du conseil d’administration de la société italienne de vêtements de luxe pour hommes Corneliani et du détaillant alimentaire haut de gamme City Super Supermarkets basé à Hong Kong.

Hazem est titulaire d’un baccalauréat avec mention de l’Université de Harvard. Il est également le fondateur du Bureau de Harvard en Tunisie, la première présence officielle de l’Université de Harvard dans le monde arabe et siège actuellement au Conseil consultatif du Centre du Moyen-Orient de l’Université d’Oxford.

Avant de rejoindre Investcorp en 1994, Hazem était membre de l’équipe fusions et acquisitions de Credit Suisse First Boston à New York.

Jusqu’en 2020, Hazem était membre actif de l’équipe nationale de tir de Tunisie (discipline du fusil à 50 mètres), remportant une médaille de bronze aux Championnats d’Afrique de tir 2017. À la demande du Premier ministre tunisien, Hazem a coprésidé la Conférence internationale des donateurs Tunisie 2020, qui s’est tenue en Tunisie en 2016.

C’est l’un des rares Tunisiens à investir dans la matière grise avec un rêve : rendre la vie des Tunisiens plus rose.

A.B.A