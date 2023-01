La balance courante a dégagé, en 2021, un déficit qui s’est situé à -7.844 millions de dinars (MD) ou 6% du PIB (contre -7.125 MD et 6% en 2020), d’après une note publiée mardi 24 janvier 2023 par la Banque centrale de Tunisie (BCT), sur la ” Balance des paiements et position extérieure globale de la Tunisie- 2021 “.

L’Institut d’émission explique que “ce résultat est attribuable notamment à la reprise en 2021, des échanges de biens et de services à un rythme soutenu (+22,5% pour les exportations et +23% pour les importations) en plus du maintien des revenus du travail à un niveau appréciable”.

En revanche, les entrées nettes de capitaux extérieurs ont enregistré une contraction de 2,5 milliards de dinars pour revenir à 6,8 milliards en 2021 sous l’effet du repli des principales formes de financement conjugué à l’accroissement de l’amortissement de la dette extérieure à moyen et long termes (+36,2%).

Suite à ces évolutions, la balance générale des paiements extérieurs a dégagé en 2021 un excédent en net repli par rapport à celui de 2020 (+343 MDT contre +3,807 milliards de dinars).

Corrélativement, le niveau des avoirs nets en devises s’est accru en valeur passant de 23,099 milliards de dinars à 23,313 milliards de dinars, d’une année à l’autre, alors qu’il a accusé un recul en termes de jours d’importations revenant de 162 jours à 133 jours en relation avec la forte hausse des importations en 2021.

La BCT a fait état, aussi, de l’élargissement de déficit commercial de 3,215 milliards de dinars à 13,359 milliards de dinars en 2021, qui a été compensé dans une large proportion par ” la forte amélioration de l’excédent de la balance des revenus de facteurs et des transferts courants et de celui des services, passant, d’une année à l’autre, de 2,960 milliards de dinars et 59 milliards de dinars respectivement, à 4,803 milliards de dinars et 712 millions de dinars (MDT).

Par ailleurs, le ratio de couverture du déficit commercial par le total des recettes touristiques et des revenus du travail, s’est légèrement replié pour revenir à 67,6% en 2021, contre 68,1% une année auparavant.