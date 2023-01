Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a souligné, lors de sa participation à la 26ème session du conseil des ministres arabes des Télécommunications et de l’Information, lundi 23 janvier 2023 en Egypte, la nécessité de mettre en œuvre un agenda numérique arabe unifié à même de contribuer à l’édification d’une société arabe distinguée par son leadership dans les domaines du savoir numérique, de la créativité et de l’innovation technologique.

Ben Néji a également appelé à moderniser les infrastructures numériques et technologiques, à adopter des solutions communes de Cloud dans la région arabe, à renforcer l’interconnexion internationale au réseau Internet et à diffuser la culture numérique.

Au cours de cette session axée sur l’adoption d’une politique numérique arabe unifiée, il estime nécessaire de mettre en place les bases de la gouvernance électronique (e-gouvernance) et à développer l’arsenal juridique et législatif organisant le secteur afin qu’il puisse s’adapter à l’évolution rapide des technologies dans le monde.

Il insistera sur l’obligation d’assurer la sécurité du cyberespace, la préservation de la souveraineté numérique des pays arabes et l’encouragement de la recherche scientifique, mais aussi le leadership des affaires et l’échange des expériences et des expertises dans tous les domaines liés à l’économie numérique axée sur l’information et le savoir.

Les participants aux travaux de cette session, organisée par le secrétariat technique du conseil des ministres arabes des Télécommunications et de l’Information, sous la présidence du ministre égyptien des Télécommunications et des Technologies de l’information, Amrou Talâat, ont abordé plusieurs questions liées à l’économie numérique et à la sécurité du cyberespace, en mettant l’accent sur les moyens permettant le renforcement de la coopération commune entre les pays arabes.

Ils ont examiné les résultats des rapports et les recommandations émanant des réunions de la commission arabe technique spécialisée dans le domaine des télécommunications, des technologies de l’information et de la poste.