Un concert gratuit intitulé “La Soirée des Cordes” sera donné les 27 et 28 janvier, respectivement à Tunis et à Hammamet, par des étudiants en musique, tunisiens et français.

Ils se produiront le vendredi (18h30) à l’auditorium de l’Institut français de Tunisie (IFT) et le samedi (19h) à Yasmine Hammamet, dans un concert unique qui allie des oeuvres de la musique classique et de la musique tunisienne contemporaine, annonce l’IFT.

Ce concert s’inscrit dans le cadre d’un partenariat international unissant la Fondation Hasdrubal -qui est dédiée aux Arts- et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) et soutenu par l’IFT.

Mis en place en septembre 2022, ce partenariat est en faveur des étudiants tunisiens des Instituts supérieurs de musique et leurs homologues français du Conservatoire de Paris.

Dirigés par le directeur musical de la Fondation, Laurent Jost, et encadrés par le célèbre violoniste tunisien Zied Zouari, les étudiants ont au programme l’enseignement des musiques occidentales, des musiques tunisiennes et du répertoire classique arabo-andalou.

Chaque année, près de cinq sessions résidences artistiques, d’une durée d’une semaine, seront organisées entre le 15 septembre et le 15 juin. A l’issue de chaque session, un concert gratuit est programmé, en plus de séminaires publics et/ou classes de maîtres qui sont parallèlement proposés aux étudiants tunisiens et français.

La formation a pour objectif d’apporter, à chaque étudiant participant aux différentes sessions, une expérience d’apprentissage unique et de convergence artistique.