Dans le cadre de la célébration du 126e anniversaire du cinéma vénézuélien, l’ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en Tunisie, en coordination avec la Cinémathèque tunisienne, organise la “Semaine du cinéma du Venezuela”, et ce du 26 au 29 janvier 2023, dans la salle Tahar Cheriaa de la Cinémathèque tunisienne (Cité de la culture Chedly Klibi).

A cette occasion, le cinéaste vénézuélien Atahualpa Lichy sera présent à Tunis pour des ciné-débats. Le vendredi 27 janvier, à 11H00, est prévue une rencontre ouverte avec Atahualpa Lichy, sur son parcours et sur le rôle des cinémathèques pour la préservation de la mémoire des peuples.

Il est à noter que de 1969 à 1975, Lichy a participé à la création et à l’organisation de la Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes.

En même temps, il a mis en scène pour le cinéma et la télévision plus de soixante courts métrages et organisé de nombreux festivals.

En août 1989, il tourne dans son pays natal son premier long métrage “RIO NEGRO”.

Voici le programme des cinq films sélectionnés sous-titrés en français (sauf Jerico, qui est sous-titré en anglais):

Jeudi 26 janvier :

18h30 : “Le mystère des lagunes” (ciné-débat avec Atahualpa Lichy).

Vendredi 27 janvier :

18h30 : “Rio Negro” (ciné-débat avec Atahualpa Lichy).

Samedi 28 janvier :

16h30 : “Quelle galère Bromelia”.

18h30 : “Nostalgiques du futur”

Dimanche 29 janvier :

16h30 : “Jerico”.