Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, a réitéré, lors de sa participation, dimanche, à Tripoli, à la réunion périodique de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères, la position de la Tunisie, qui, a-t-il dit, continue de “soutenir la Libye” pour la réussite de son processus politique et est “attachée à une solution libyo-libyenne” pour sortir le pays de la crise.

Dans un communiqué, publié,lundi, par le ministère des Affaires étrangères, M. Jerandi a affirmé l’importance des rencontres et consultations arabes qui consacrent “la tradition de concertation”, renforcent la défense des causes arabes, principalement la cause palestinienne, et contribuent à instaurer une solidarité arabe efficace et durable face aux changements internationaux profonds et rapides.

La réunion a été l’occasion de passer en revue les positions du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et de la Représentante spéciale du Président de la Commission de l’Union africaine en Libye qui ont appelé les parties libyennes au dialogue et au consensus pour sortir le pays de la crise, maintenir la sécurité et la paix en son sein et organiser des élections libres et équitables qui ouvriront la voie à la mise en place d’institutions juridiques et constitutionnelles permanentes garantissant la sécurité et la stabilité pour la Libye et toute la région, lit-on de même source.

D’autre part, et à l’occasion de sa participation aux travaux de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger a eu, dimanche, une rencontre avec le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdel Hamid Dbeibah.

Les deux parties ont discuté des moyens de développer les relations entre les deux pays frères et de renforcer les domaines de coopération bilatérale au cours de la période à venir.

Dbeibah a évoqué sa récente visite en Tunisie (les 30 novembre et 1er décembre 2022) et réaffirmé son souci d’assurer le suivi des ses résultats.

Il a, en outre, a salué le rôle majeur de la Tunisie et sa contribution active à la préservation de l’unité et de la stabilité de la Libye, soulignant la nécessité de renforcer davantage la coopération et le partenariat dans divers secteurs et domaines.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères tunisien a affirmé le souci de la Tunisie de consolider davantage les liens de fraternité et de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans divers domaines au cours de la prochaine étape, et d’ouvrir de nouveaux horizons pour les renforcer, notamment au niveau du volume des échanges commerciaux, des investissements et des partenariats entre les institutions tunisiennes et libyennes.

Il s’est félicité de “la dynamique positive des relations de coopération bilatérale, et de la volonté affichée par les deux parties de surmonter toutes les difficultés auxquelles se heurte cette coopération.”