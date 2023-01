Le projet de nouveau code des eaux a été soumis à la présidence du gouvernement pour adoption en conseil des ministres, indique le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza.

Il a expliqué qu’une fois adopté, ce code permettra de lutter contre le forage anarchique des puits et d’organiser le travail des groupements hydrauliques.

Intervenant lors des travaux du conseil régional des eaux tenus à Zaghouan lors dans le cadre d’une visite dans la région, le ministre a également souligné que son département a élaboré un programme d’approvisionnement en eau potable sur le court terme à travers le forage de nouveaux puits profonds.

Le ministère étudie également, les propositions de la région pour créer des barrages et assurer l’adduction des eaux du Nord à long terme, a-t-il ajouté.

La réunion du Conseil régional des eaux a permis de suivre la situation hydrique dans la région, les obstacles pouvant entraver l’approvisionnement en eau potable des zones rurales et urbaines, et les propositions permettant d’alimenter la nappe phréatique et d’améliorer l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation.