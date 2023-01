Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, vendredi 20 janvier 2023, la constitution de “Tunisia Export Team” dont la charte sera prochainement signée.

Le département du Commerce annoncera, également, le programme de promotion de cette équipe vers la Libye et l’Afrique sub-saharienne, indique un communiqué.

“Tunisia Export Team”, qui a fait l’objet d’une séance de travail, vendredi, sous la présidence de la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb, vise à unifier les efforts et à éviter les dédoublements des interventions dans l’organisation des opérations de promotion des produits tunisiens dans les marchés extérieurs et lors des dates proches ou simultanées.

Ben Rejeb a mis l’accent sur l’importance du secteur des exportations dans la relance de l’économie nationale d’autant plus que ce domaine constitue le moteur principal de la croissance et du développement, outre sa contribution à l’allègement du déficit de la balance commerciale.

En outre, elle a souligné que Tunisia Export Team doit inclure des représentants de toutes les structures concernées par l’opération d’exportation et se baser sur la coordination sur le terrain pour booster les exportations tunisiennes à travers l’élargissement de la base des entreprises exportatrices et la diversification des produits et marchés extérieurs, notamment, le marché africain.

Les participants ont évoqué la nécessité d’encadrement des exportateurs concernés par les manifestations et les opérations de promotion des produits et services tunisiens à l’étranger.

Ils ont plaidé pour l’activation de toutes les instances et structures concernées, entre autres le Conseil national de l’exportation et le Conseil national du commerce extérieur.

Par ailleurs, les participants ont passé en revue, à cette occasion, le programme promotionnel du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) vers la Libye et l’Afrique subsaharienne 2023 visant à examiner de nouvelles opportunités d’exportation et à tirer profit de toutes les opportunités inexploitées des produits tunisiens qui regorgent de potentiel d’exportation sur les marchés extérieurs.