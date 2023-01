L’OMT et la Société andine de développement (SAD) vont agir en partenariat à l’appui de la promotion et de la rétention des investissements dans le tourisme dans toute la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Alors que la reprise du secteur se poursuit, l’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme insiste sur l’importance des investissements pour bâtir un secteur plus durable et plus résilient. Le nouvel accord de coopération avec la SAD a été annoncé dans le contexte du salon du tourisme FITUR à Madrid. L’OMT y a accueilli des représentants de haut rang des États membres de la région et du secteur privé.

Les plans communs prévoient que les deux organisations travailleront ensemble à l’élaboration d’un ensemble de lignes directrices très complètes pour l’investissement dans le tourisme. Ces lignes directrices cibleront cinq pays : Équateur, Uruguay, Panama et El Salvador en Amérique latine et la Barbade dans les Caraïbes.

Parallèlement, l’OMT et la SAD collaboreront aux fins de la mise en place de cadres pour attirer, promouvoir et retenir les investissements étrangers directs (IED) destinés à des initiatives de tourisme durable et pour accélérer la reprise économique et améliorer la durabilité et la résilience dans l’ensemble du secteur du tourisme.

Le tourisme, moteur de la croissance régionale

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le tourisme est un moteur reconnu du développement durable, de la croissance et de la création de débouchés dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes. Grâce à ce nouvel accord de partenariat, l’OMT et la SAD travailleront ensemble pour stimuler l’investissement dans le secteur en privilégiant les initiatives et les projets les plus porteurs. »

Le président exécutif de la SAD, Sergio Diaz-Granados, a expliqué pour sa part : « Nous mettons en œuvre un programme d’action pour devenir la ‘banque verte’ de l’Amérique latine et des Caraïbes et celui-ci prévoit notamment le développement du tourisme durable et régénérateur. Et comme preuve de notre engagement, nous sommes la première institution multilatérale à signer la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme. Le partenariat avec l’OMT renforcera notre action pour le secteur du tourisme et nous aidera à atteindre nos objectifs. »

Hausse des investissements dans le tourisme

L’OMT a confirmé récemment que la Journée mondiale du tourisme 2023 (27 septembre) aura pour thème « Tourisme et investissements verts ». Ce nouveau partenariat avec la SAD s’appuie sur les travaux de l’OMT pour promouvoir les investissements dans le tourisme, notamment par le biais de ses publications ‘Doing Business Guidelines’ consacrées à des pays de chacune des régions du monde pris individuellement.

La SAD est une entité accréditée auprès du Fonds vert pour le climat ; en collaboration avec l’OMT, leurs pays membres pourront avoir accès à des modèles de financements innovants permettant de réduire le risque d’investissement, de soutenir les politiques d’adaptation et d’atténuation pour le climat et de diminuer la dépendance énergétique du secteur. Ce travail viendra compléter les progrès réalisés au titre de la Déclaration de Glasgow pour une décennie d’action climatique dans le tourisme, rendue publique au sommet des Nations Unies sur le climat en 2022 afin de guider le secteur dans ses efforts pour parvenir à zéro émission nette d’ici 2050 au plus tard.

NDLR: A quand pareille initiative de l’Organisation mondiale de tourisme (OMT) en Tunisie?

—————

À propos de la Société andine de développement

La Société andine de développement (SAD), créée en 1970, est détenue par 19 pays (17 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, plus l’Espagne et le Portugal) ainsi que par 13 banques privées de la région.

Elle a pour but de promouvoir le développement durable et l’intégration régionale en fournissant de multiples services financiers aux clients des secteurs public et privé de ses pays actionnaires.