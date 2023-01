Philip Morris International (PMI) en Tunisie a été certifié « meilleur employeur en Tunisie (Top employer) » pour la cinquième année consécutive, en reconnaissance de son excellence et leadership des pratiques en matière de ressources humaines. Cette certification est le résultat d’une évaluation indépendante du «Top Employer Institute», qui a également reconnu PMI, comme l’un des meilleurs employeurs au niveau mondial pour la septième année consécutive.

« La certification de Philip Morris en Tunisie en tant que meilleur employeur du pays pour la 5ème année consécutive confirme la qualité de l’environnement de travail et de notre engagement à soutenir tous les jours un changement culturel et organisationnel positif permettant l’éclosion des talents, leur développement et leur épanouissement dans un espace sain, engageant et inclusif» a déclaré Borhann Rachdi, Directeur Général de PMI en Tunisie. « Travailler dans une organisation ayant ce label est une fierté ainsi qu’une certitude d’évoluer dans une structure qui offre à ses équipes toutes les conditions nécessaires pour se développer et mettre en valeur leur travail. »

De son côté Lamya Nassoh Directrice des Ressources Humaines et Culture de PMI pour la région du Maghreb a expliqué que «Prendre soin de nos collègues et s’assurer de leur bien-être est au cœur de nos priorités. La certification Top Employer est une reconnaissance de notre engagement à mettre en place les meilleures pratiques RH et à continuer à promouvoir et développer un environnement de travail positif et une culture inclusive en adéquation avec nos valeurs».

«Durant mes 11 ans passés chez PMI, j’ai pu constater comment le bien-être des collaborateurs stimule l’engagement, la productivité et, en fin de compte, l’innovation. Nous sommes parfaitement conscients que pour réaliser notre vision d’un avenir sans fumée, nous devons faire de cette culture une priorité, surtout pour une entreprise en pleine transformation comme la nôtre », a conclut Borhann Rachdi.

Philip Morris International : pour un avenir sans fumée

PMI a initié une transformation visant à créer un avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les cigarettes par des produits sans fumée. PMI construit son avenir sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, même s’ils ne sont pas sans risque, constituent un meilleur choix que de continuer à fumer.

Grâce à des capacités pluridisciplinaires dans le développement de produits, à des installations de pointe et une démarche scientifique, PMI vise à garantir que ses produits sans fumée répondent aux besoins des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires rigoureuses. Le portefeuille de produits sans fumée de PMI comprend des produits de vaporisation sans combustion et contenant de la nicotine. Au 30 septembre 2022, les produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente dans plus de 70 marchés dans le monde.

PMI est présent en Tunisie depuis 1979 et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires institutionnels à savoir la Régie Nationale des Tabacs et Allumettes (RNTA) et la Manufacture des Tabacs de Kairouan (MTK).

Le Groupe est engagé en Tunisie dans la commercialisation de cigarettes et des produits sans fumée via ses partenaires stratégiques la RNTA et la MTK, ainsi que de dispositifs électroniques et d’accessoires associés. Son équipe se compose d’une vingtaine de collaborateurs qui occupent des postes clés œuvrant sur le marché Tunisien mais également le Maroc, l’Algérie et la Lybie, avec un ratio hommes-femmes de respectivement 60% et 40%, ce qui traduit l’engagement de PMI pour l’inclusion et la diversité.

PMI en Tunisie soutient un large éventail de programmes caritatifs dans les communautés défavorisées en Tunisie, notamment via des programmes pour l’accès à l’éducation l’autonomisation des femmes.