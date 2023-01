L’avancement de la réalisation de la plateforme électronique ” Initiative ” a été au centre d’une séance de travail tenue dans l’après-midi de mardi 17 janvier 2023 au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, ladite plateforme vise à répondre en ligne à tous les besoins des promoteurs.

La séance de travail a été une occasion pour examiner tous les aspects techniques et la possibilité de signer des conventions avec les structures d’appui et les institutions financières outre la garantie de l’accompagnement et de l’assistance.

Elaborée de manière participative dans le cadre du projet ” l’Initiative pour le développement ” lancé par le ministère de l’Emploi en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et financé par la Norvège, la plateforme constituera une sorte de base de données qui rassemblera toutes les données nécessaires liées à l’initiative privée en vue de faciliter l’accès à l’information aux jeunes promoteurs.

A cette occasion, Abdelkader Jammali, chef de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a rappelé que l’année 2023 sera l’année de l’entrepreneuriat privé par excellence signalant que l’Etat a alloué un budget de 50 millions de dinars pour les jeunes promoteurs qui désirent lancer leurs propres projets et ce, au titre des années 2023, 2024 et 2025 dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et des sociétés communautaires.

Il a, en outre, indiqué qu’un budget de 56 millions de dinars a été également alloué à la réalisation du projet ” Moubadiroun ” qui cible les projets individuels à travers l’attribution d’une prime d’investissement pouvant atteindre 50% du coût du projet dans la limite de 15 mille dinars pour chaque projet.

Il a, par ailleurs, indiqué que la loi de finances de 2023 a aussi prévu des fonds de 10 millions de dinars pour financer les microprojets individuels à travers l’attribution de crédits ne dépassant pas le plafond de 5 mille dinars sans intérêt.

Le responsable a ajouté que dans le cadre du programme ” Moubadiroun “, un nouveau projet sera lancé en partenariat avec l’agence française de développement et la banque tunisienne de solidarité pour aider les entreprises en difficultés à redémarrer leurs activités en leur accordant la possibilité de rééchelonner leurs dettes ou d’avoir de nouveaux crédits pour élargir leurs activités.