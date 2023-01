Une sélection de 52 films de 23 pays est au programmé à la 8ème édition de Festival international du panorama du court-métrage (PISFF) prévue du 7 au 11 février 2023 à la Cité de la culture.

Au cours d’une conférence de presse tenue mardi 17 janvier 2023 à la Cité de la culture, le directeur dudit festival, Kamel Aouij, a annoncé que l’entrée sera gratuite pour tous les films au menu et dont la projection aura lieu à la salle Tahar Cheriaa.

Présentant les grandes lignes de ce rendez-vous annuel dédié aux courts-métrages tunisiens et étrangers, il a rappelé que ce festival se déroulera sur cinq jours au lieu de trois auparavant.

Les films dans les trois compétitions (fiction, documentaire et animation) se verront décernés des prix symboliques, a-t-il fait savoir.

Outre la Tunisie, les films au programme représentent l’Italie, l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la Palestine, la Syrie, le Liban, le Sénégal, la Turquie, la France, la Russie, l’Espagne, le Canada, l’Inde, la Pologne, Singapour, Kazakhstan, l’Iran, le Royaume-Uni, la Lettonie, l’Afrique du Sud et la Géorgie.

Les 52 films ont été sélectionnés parmi plus de 2 600 candidatures reçues dont 60% sont des films de fiction. Ils ont été retenus par un comité, majoritairement tunisien, composé de Mounir Baaziz (réalisateur), Aziza Boulabiar (actrice) et Anis Absi (réalisateur et producteur), outre la Marocaine Jamila Borji (réalisatrice) dont le film “Kamel” fera l’ouverture du festival.

Créé en décembre 2016, le Festival international du panorama du court-métrage (PISFF – Panorama International Short Film Festival) est organisé par l’Association des parents et amis des handicapés en Tunisie, en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).