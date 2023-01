Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Fattouma Bourguiba à Monastir connaît la mise en œuvre d’un certain nombre de projets d’extension et de mise en place de nouveaux services, outre l’acquisition d’équipements médicaux nécessaires au bon fonctionnement de cet établissement public de santé.

Le directeur général du CHU Fattouma Bourguiba, Lotfi Boubaker, cité par la TAP, indique que cette nouvelle dynamique est étroitement liée à l’engagement de l’hôpital, depuis quelques années, à l’instar de la transplantation d’organe, les implants cochléaires et autres.

Les travaux de la deuxième tranche du projet d’aménagement du service des maladies pulmonaires d’un coût de total d’environ 814 000 dinars ont avancé de 10%, a-t-il fait savoir.

Un projet de réalisation d’une unité d’orthophonie au sein du service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) va incessamment démarrer pour un coût de 329 000 dinars, et ce pour durée de 150 jours.

La mise en œuvre du projet d’extension du service de médecine dentaire avec des fonds d’une valeur de 250 000 dinars démarre d’ici trois mois. Il s’agit de l’aménagement du service de cardiologie qui a mobilisé un investissement de 1,500 million de dinars (MDT) et qui vient de s’achever.

Au CHU Fattouma Bourguiba à Monastir, sont également prévus des travaux d’aménagement des couloirs et de renforcement des parois du centre d’obstétrique et de néonatologie avant la fin du second semestre de l’année en cours, moyennant un coût total de 1,300 MD, un projet financé par la banque Koweïtienne de développement.