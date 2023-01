La première édition du Salon tuniso-libyen de l’industrie et du commerce à Misrata (Libye) a ouvert ses portes lundi 16 janvier sous le slogan “Tunisie/Libye : portail de l’Afrique”. Ce Salon est organisé entre autres par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata et se poursuivra pendant trois jours avec la participation de plus de 200 entreprises tunisiennes et libyennes.

L’objectif de la participation tunisienne est d’encourager les sociétés nationales à se positionner dans la zone de libre-échange de Misrata (est de la Libye), laquelle (zone) leur permettra d’accéder à de nouveaux marchés, notamment de la région de l’Afrique subsaharienne.

Pour les organisateurs, ce Salon permettra de mieux faire connaître auprès des acteurs économiques les spécificités de la région de Misrata.

La manifestation regroupe les sociétés exerçant dans les secteurs de la construction, des industries alimentaires, mécaniques et électromécaniques, plastiques, du médicament, des technologiques et des télécommunications, etc.

Au menu de la première journée de l’exposition, une cérémonie d’ouverture sous la présidence du chef du gouvernement de l’unité nationale, Abdelhamid Dbeibah, en présence de la ministre tunisienne de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zâafrani Zanzari.

Au programme figure également un exposé de présentation de la zone de libre échange de Misrata. Il est à signaler que la ville de Misrata, devenue un pôle économique au sein d’une zone de libre-échange portant le même nom, possède le plus grand parc de camions en Afrique, outre un port très moderne. Entre 50 et 60% des échanges commerciaux de la Libye transitent par cette région.